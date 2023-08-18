Талибан проводит системные аресты журналистов

Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) заявила, что контролирующее страну движение "Талибан" за последние 10 дней задержало работников СМИ в шести провинциях Афганистана, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Журналистка Мортаза Бехбуди и активист движения за образование девочек Матиулла Веса, задержанные ранее в этом году, остаются под стражей де-факто властей", - говорится в сообщении Миссии ООН, опубликованном в четверг в социальных сетях.

МООНСА напомнила талибам об их обязательствах по международному праву уважать, поддерживать и продвигать права на свободу мнений и их свободное выражение, а также права всех задержанных на свидание с семьей, встречу с адвокатом и ознакомление с обвинениями против них.