ECOWAS готово к военной интервенции в Нигер

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) восстановит конституционный строй в Нигере всеми доступными способами. Об этом заявил комиссар по вопросам мира и безопасности сообщества Абдель-Фатау Мусах на проходящей в Гане встрече начальников генштабов ВС государств ECOWAS, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Конституционный строй в Нигере будет восстановлен всеми доступными средствами", - цитирует Мусаха телеканал Al Jazeera.

По его словам, ECOWAS готово к военному вмешательству в ситуацию в Нигере, если дипломатические усилия не увенчаются успехом.

Ранее мы писали о том, что Нигер готовится к военной интервенции.