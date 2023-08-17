В Финляндии создадут крупнейшее в ЕС стратегическое хранилище на случай ядерной угрозы

Запасы, которые будут созданы в Финляндии в течение 2024 г., будут включать защитное и измерительное оборудование, детекторы, экспресс-тесты, а также лекарства и вакцины, которые будут использоваться как службами экстренного реагирования, так и гражданским населением, в том числе в случае пандемий.