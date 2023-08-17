В Финляндии создадут крупнейшее в ЕС стратегическое хранилище на случай ядерной угрозы
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Финляндия создаст крупнейший в Европейском союзе стратегический резерв аварийных поставок, сообщило министерство внутренних дел Финляндии. передает Day.Az со ссылкой на Ведомости.

В рамках проекта, получившего финансирование в размере 242 млн евро от Европейской комиссии, планируется создать стратегический резерв, предназначенный для использования странами Северной и Восточной Европы в случае чрезвычайных ситуаций.

Запасы, которые будут созданы в Финляндии в течение 2024 г., будут включать защитное и измерительное оборудование, детекторы, экспресс-тесты, а также лекарства и вакцины, которые будут использоваться как службами экстренного реагирования, так и гражданским населением, в том числе в случае пандемий.

Аналогичные запасы также создаются во Франции, Польше и Хорватии, однако хранилище в Финляндии станет самым большим.