Правительство Латвии ушло в отставку

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") в четверг подал президенту Эдгару Ринкевичу прошение об отставке, тем самым официально ушло в отставку и правительство, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

В правительственную коалицию входили "Новое единство", Объединенный список (ОС) и Национальное объединение. На этапе формирования коалиции Кариньш предлагал включить в нее оппозиционную партию "Прогрессивные", но остальные партнеры были против. Кариньш неоднократно указывал на то, что ОС и Нацобъединение препятствуют принятию решений в правительстве, в то время как эти партии подчеркивали, что коалиция является наилучшей из возможных.

Переломным моментом для правительственной коалиции стали президентские выборы. Партнерам по коалиции не удалось договориться о едином кандидате, а выдвинутый Нацобъединением прежний президент Эгил Левитс снял свою кандидатуру из-за отсутствия необходимой поддержки. Партии выдвинули своих кандидатов: ОС - Улдиса Пиленса, "Новое Единство" - министра иностранных дел Эдгара Ринкевича, "Прогрессивные" - Элину Пинто.

Еще до президентских выборов начались спекуляции по поводу того, какими голосами будет избран новый президент, поскольку было ясно, что голосов коалиции недостаточно. В результате президентом был избран Ринкевич - из коалиционных партий за него голосовало только "Новое Единство", а остальные голоса обеспечили "Прогрессивные" и Союз зеленых и крестьян (СЗК).

После выборов Кариньш начал политические консультации, чтобы убедить партнеров в необходимости расширения коалиции, чтобы придать динамизм работе правительства. Расширить правительство планировалось за счет включения в коалицию СЗК и "Прогрессивных", но против этого категорически выступали Нацобъединение и ОС.

После более чем двухмесячных переговоров Кариньш выступил с последним предложением - провести ротацию некоторых министров и договориться о приоритетах правительства, заявив, что в случае отказа будет сформировано новое правительства.

ОС и Нацобъединение отклонили и это предложение и Кариньш подал в отставку, указав, что больше не будет претендовать на пост премьера, и призвав "Новое Единство" выдвинуть нового кандидата, которым стала министр благосостояния Эвика Силиня.