Миру предрекли трудности в решении глобальной проблемы

Планы по расширению угледобычи австралийской Whitehaven Coal могут привести к значительному росту выбросов метана в мире. Намерения компании также могут подорвать усилия местных властей в борьбе с глобальным потеплением.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков Ember.

В настоящее время компании принадлежат четыре действующие угольные шахты, однако руководство фирмы намерено увеличить их количество до пяти за счет строительства нового объекта под названием Winchester South. Если планы Whitehaven Coal реализуются, объем выбросов загрязняющего газа к концу этого десятилетия может удвоиться и составить более 64 тысяч тонн. При этом к 2050 году негативный эффект от угольных шахт вырастет до 1,2 миллиона тонн, что эквивалентно выбросам 56 миллионов автомобилей, предупредили эксперты.

Австралия в качестве участника Глобального соглашения по метану взяла на себя обязательство по сокращению выбросов метана. Мировая инициатива, которую одобрили более 150 государств в конце 2022 года, подразумевает снижение объемов опасного газа в атмосфере планеты на 30 процентов к 2030-го относительно уровня 2020-го. Однако планы Whitehaven Coal могут поставить под угрозу выполнение вышеуказанной задачи, пришли к выводу аналитики.