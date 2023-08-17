Массовая эвакуация из-за пожаров в Канаде - ВИДЕО
В Канаде начинается массовая эвакуация населения Северо-Западных территорий, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Лесные пожары вплотную подобрались к столице приполярного региона Йеллоунайф. Власти говорят, что 20 тысяч человек, в том числе из общин коренных народов, должны покинуть свои дома как можно скорее.
Многие автомагистрали были закрыты. К эвакуации привлечена военно-транспортная авиация.
Более 200 лесных пожаров уже сожгли обширную территорию Северо-Западных территорий. Если не будет дождя, огонь может достичь Йеллоунайфа в течение выходных.
Восемь населенных пунктов, в которых проживает около 6800 человек, или 15% населения региона уже эвакуировано.
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