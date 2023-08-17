Индия попросила у России скидку на поставки пшеницы

Индия ведет переговоры с Россией об импорте крупной партии пшеницы со скидкой к растущим мировым ценам. Таким образом власти страны надеются снизить стоимость зерна, из-за подорожания которого в стране резко ускорилась продовольственная инфляция, пишет Reuters со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Для того чтобы покрыть дефицит на рынке, необходимо от 3 до 4 миллионов тонн зерна. Однако Нью-Дели может закупить 8-9 миллионов тонн российской пшеницы, чтобы оказать большее влияние на снижение цен.

Правительство изучает возможность импорта из России по каналам частной торговли или путем заключения межправительственной сделки - последний раз такой контракт был заключен в 2017 году. По информации источников, окончательное решение может быть принято через несколько недель.