Армянин Мельконьянц доставлен на допрос в Следственный комитет России

Сопредседатель движения "Голос" (признано в РФ иноагентом), армянин Григорий Мельконьянц был доставлен на допрос в Следственный комитет (СК). Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС адвокат Михаил Бирюков.

"Сейчас идет его допрос в качестве подозреваемого по статье об организации работы нежелательной в России НПО (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ)", - сказал он.

Ранее сегодня российские СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела против Мельконьянца по факту организации работы нежелательной НПО в России. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

По данным СМИ, у сопредседателя движения и еще у 14 его соратников прошли обыски. В частности, силовики провели обыски в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Мероприятия прошли в общей сложности в восьми регионах.