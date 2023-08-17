Иран начал работу над новыми спутниками Pars-2 и Pars-3

Иранское космическое агентство приступило к разработке новых спутников Pars-2 и Pars-3. Об этом, как сообщает агентство Tasnim, заявил глава организации Хасан Салари, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Эти спутники предназначены для дистанционного зондирования Земли, отмечает Tasnim.

Ранее иранские специалисты представили модели еще двух новых спутников - Nahid-2 и Tolo-3. Nahid-2 является телекоммуникационным спутником, срок службы которого составит два года. Предполагается, что его выведут на орбиту на высоте 500 км. Tolo-3 станет самым крупным и тяжелым зондом, построенным на территории исламской республики. Его масса составит не менее 100 кг.

Иран начал осуществлять свою космическую программу в 2004 году. Он входит в число девяти стран мира, производящих спутники, наряду с Россией и США. Иран является одной из 24 стран - учредителей созданного в 1959 году Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.