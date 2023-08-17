Желающие въехать из Китая в Россию застряли на границе

Желающие въехать из Китая в Россию люди застряли на границе без воды и еды на несколько часов. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру.

По словам очевидцев, они несколько часов провели на жаре без воды и еды, ожидая пересечения границы Китая и России. По последним данным, перед пропускным пунктом на въезд в РФ образовался затор из восьми автобусов с людьми. На въезд в КНР - пять автобусов.

Транспортная прокуратура объяснила сложившуюся ситуацию временным закрытием пункта пропуска Полтавка. В связи с этим нагрузка на пропускной пункт Пограничный возросла - среднее время оформления сейчас занимает 2-3 часа.

В связи со сложившейся ситуацией ведомство приняло решение об изменении режима работы пропускного пункта Пограничный - с 21 августа он будет функционировать в две смены.