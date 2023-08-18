США пытаются сохранить военное присутствие в Нигере

Администрация США ищет способы сохранить американские войска в Нигере, чтобы продолжить борьбу с терроризмом в регионе, даже если нигерские военные откажутся вернуть власть свергнутому президенту Мохамеду Базуму.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает CNN.

"Пентагон оценивает, какими полномочиями он может воспользоваться, чтобы продолжить главным образом сбор разведданных в Нигере, если Госдепартамент признает события в Нигере государственным переворотом (...) что лишит американских военных некоторых полномочий и финансирования для взаимодействия с нигерскими военными в сфере безопасности", - сообщает телеканал.

При этом, на случай такого признания администрация рассмотрела возможность выдачи специального разрешения военным США на продолжение некоторых операций в Нигере.

"Несмотря на то, что мы все еще даем шанс дипломатии и применяем меры для защиты личного состава и объектов США в Нигере, наши позиции там не изменились, и мы обдумываем шаги по достижению наших целей как в сфере распространения демократии, так и в сфере безопасности", - сказал CNN представитель Пентагона.

Для продолжения контртеррористических операций в Нигере США надеются заручиться поддержкой тех местных военных, кто обучался в Соединенных Штатах.

Ранее мы писали о том, что ECOWAS готов к военной интервенции в Нигер.