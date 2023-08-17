Бундесвер хочет больше денег

Глава Федерального управления по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) Аннетт Леник-Эмден выступила за увеличение военного бюджета. Специальный фонд для модернизации Бундесвера в размере €100 млрд, по ее словам, будет полностью связан контрактами в 2024 году, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Министр обороны Борис Писториус и уполномоченная Бундестага по вопросам военнослужащих Ева Хёгль неоднократно указывали на необходимость увеличения военного бюджета. "Я однозначно поддерживаю это требование об увеличении военного бюджета, так как это напрямую повлияет на боеготовность войск", - приводит слова Леник-Эмден агентство DPA.

В то же время она отметила, что контракты на две трети суммы планируется закрыть до конца года, что привело к увеличению заказов. "Закупки - это одна сторона медали, другая сторона - это возможность эксплуатировать и поддерживать в рабочем состоянии материалы, произведенные сегодня и в будущем. Для этого, с нашей точки зрения, важно, чтобы политики предусматривали именно это", - подчеркнула Леник-Эмден.

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