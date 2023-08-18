https://news.day.az/world/1590352.html Волна банкротств прокатилась по Европе
Волна банкротств прокатилась по Европе
В Евросоюзе во втором квартале 2023 года зафиксировано рекордное число заявлений компаний о банкротстве.
Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, сообщило в четверг европейское статистическое агентство Евростат.
"По сравнению с предыдущим кварталом число банкротств выросло на 8,4%, достигнув самого высокого уровня с начала сбора данных в 2015 году", - говорится в пресс-релизе Евростата.
Что касается регистрации новых компаний, то после роста в 2% в первом квартале текущего года, во втором квартале этот показатель снизился на 0,6%.
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