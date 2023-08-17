Швейцария ищет более плотного сотрудничества с НАТО
Швейцария хочет увеличить военный бюджет до 1% ВВП к 2030 году и укрепить сотрудничество с НАТО и ЕС из-за конфликта в Украине. Об этом сообщается на сайте Федерального совета страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.
В заявлении отмечается, что в последние годы ситуация в сфере безопасности в Европе ухудшилась. Чтобы армия могла наилучшим образом защитить Швейцарию и ее население, ей необходимо укрепить обороноспособность во всех областях (на земле, в воздухе, киберпространстве, экзоатмосферном, электромагнитном и информационном пространстве, говорится в публикации.
До этого официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер заявил, что Швейцария приняла к сведению заявление НАТО о возможном открытии офиса в Женеве.
В апреле сообщалось, что швейцарские военные и гражданские специалисты в области кибербезопасности примут участие в международных учениях Locked Shields под шефством Центра передового опыта НАТО, расположенного в Эстонии.
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