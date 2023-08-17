США расширили антироссийские санкции

Министерство финансов США добавило в антироссийский санкционный "список Магнитского" еще четырех граждан РФ, ранее уже обложенных американскими рестрикциями.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу финансового ведомства.

По информации пресс-службы Минфина, среди внесенных в санкционный перечень в соответствии с "актом Магнитского", как "связанные с Федеральной службой безопасности" значатся: Алексей Александров, Константин Кудрявцев, Иван Осипов и Владимир Паняев. Все они ранее уже подпали под действие американских ограничений, связанных с нераспространением оружия массового поражения.