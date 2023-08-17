https://news.day.az/world/1590371.html США расширили антироссийские санкции
США расширили антироссийские санкции
Министерство финансов США добавило в антироссийский санкционный "список Магнитского" еще четырех граждан РФ, ранее уже обложенных американскими рестрикциями.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу финансового ведомства.
По информации пресс-службы Минфина, среди внесенных в санкционный перечень в соответствии с "актом Магнитского", как "связанные с Федеральной службой безопасности" значатся: Алексей Александров, Константин Кудрявцев, Иван Осипов и Владимир Паняев. Все они ранее уже подпали под действие американских ограничений, связанных с нераспространением оружия массового поражения.
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