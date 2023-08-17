В Колумбии произошло 2 сильных землетрясения

Второе крупное землетрясение зарегистрировано в четверг на территории Колумбии, его магнитуда составила 5,7.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 6,0, позднее оценка была повышена до 6,3. Эпицентр находился в 37 км к северо-востоку от города Виллависенсио с населением около 321 тыс. человек на глубине 14 км.

Эпицентр нового землетрясения находился в 8 км к северо-востоку от этого же города. Очаг залегал на глубине 8 км.

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.