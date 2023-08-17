Нигер развернул войска на границе с Бенином и Нигерией

Мятежники в Нигере направили войска на границу с Бенином и Нигерией, столкнувшись с угрозой вторжения сил Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Maliactu со ссылкой на сформированный мятежниками Национальный совет спасения родины (НССР).

Очевидцы сообщают о движении нигерских войск в городе Гая близ границы с Бенином, передает портал. При этом население приветствует их. В городе Конни в 400 км от Ниамея, столицы Нигера, также идет переброска войск.

Портал отмечает, что НССР внимательно следит за новостями из Аккры, где проводится встреча начальников генеральных штабов стран ЭКОВАС, посвященная ситуации в Нигере. Выступивший на открытии комиссар сообщества по вопросам мира и безопасности Абдель Фатау Мусах заявил, что государства ECOWAS, за исключением тех, которые находятся под властью военных, а также Кабо-Верде, готовы направить свои подразделения в состав сил быстрого реагирования, которые могут осуществить вторжение в Нигер.