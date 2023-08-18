В США вынесли приговор женщине, которая отправила Трампу письмо с ядом

Федеральный суд столичного округа Колумбия приговорил Паскаль Ферьер, которая в сентябре 2020 года отправила письмо с ядовитым веществом занимавшему тогда пост президента США Дональду Трампу, к 262 месяцам тюремного заключения (почти 22 годам).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба американского Минюста.

55-летняя женщина, имеющая гражданство Канады и Франции, три года назад отправила конверты, в которых были обнаружены рицин и записки с угрозами, американскому лидеру и восьми сотрудникам правоохранительных органов штата Техас. В начале этого года она признала свою вину и сотрудничала со следствием, однако отказалась раскаиваться в содеянном. Ферьер рассказала, что смогла изготовить яд в своем доме в канадском Квебеке.

В приговоре отмечается, что осужденная будет депортирована из США после отбытия тюремного срока, ей запрещено возвращаться в страну.

В сентябре 2020 года сотрудники правоохранительных органов перехватили адресованное Трампу письмо, содержавшее рицин. На следующий день Ферьер была задержана на канадско-американской границе.

Рицин является белковым ядом растительного происхождения. При попадании в организм он может вызвать тошноту, рвоту, внутреннее кровотечение, привести к отказу органов и смерти. Противоядия от рицина нет.