В Дагестане назвали причину мощного взрыва на АЗС

Недобросовестность предпринимателей и сотрудников надзорных органов являются главной причиной взрыва в пригороде Махачкалы, в результате которого погибли 35 человек.

Как сообщает Day.Az, об этом глава Дагестана Сергей Меликов заявил журналистам.

"Та трагедия, которая произошла, еще раз подчеркнула, что здесь не только недолжное оказание услуг населению в рамках 238-й статьи УК РФ, но и здесь недобросовестность как самих предпринимателей, так и тех надзорных и контрольных органов, которые должны были при выполнении определенных условий давать разрешение на строительство и эксплуатацию, и контролировать правильность строительства и эксплуатации тех хозяйственных объектов, которые сопряжены с объектами повышенной опасности", - сказал Меликов.