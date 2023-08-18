Неизвестные открыли стрельбу рядом с кортежем кандидата в президенты Эквадора

Неизвестные открыли стрельбу рядом с колонной машин, в одной из которых ехал кандидат в президенты Эквадора Даниэль Нобоа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг газета El Universo.

Кандидат, участвовавший в предвыборном мероприятии в городе Дуран, не пострадал. Представители его команды отметили, что не знают, было ли это нападение именно на него.

Досрочные президентские и парламентские выборы пройдут в Эквадоре 20 августа. Действующий глава государства Гильермо Лассо в мае назначил их проведение с целью распустить парламент. По его словам, он пошел на такой шаг, поскольку законодатели мешают правительству проводить реформы. Лассо, срок полномочий которого должен был истечь в 2025 году, объявил, что не будет участвовать в предстоящих выборах.