Макрон решил направить свой гнев на французскую молодежь

Французское общество рискует скатиться в хаос и разобщение, если молодежь не будет руководствоваться общими ценностями и следовать общественным ограничениям в своем стремлении к свободе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая с обращением в коммуне Борм-ле-Мимоза на церемонии в честь годовщины освобождения юга Франции от нацистов.

"В нашей молодежи есть стремление к свободе, иногда - к идеализму. И мы должны на это реагировать. Иначе это благородное стремление порой оборачивается против самого себя и подрывает основы этой нации свободы, равенства и братства, заложенные в 1789 году, этой суммы переплетенных судеб, которые приумножает французская молодежь поколение за поколением, верная духу Просвещения, - заявил он. - Поскольку вне этого общего поля процветают разделение и разобщенность, прокладывая путь хаосу и несправедливости".

В первом после продолжительного летнего перерыва заявлении глава государства напомнил о подвиге молодых французов, которые в годы Второй мировой войны участвовали в высадке в Провансе. Макрон отметил, что они были готовы "умереть за свободу" республики, показав пример будущим поколениям. "Это не безумие нарушения закона, не лихорадка низвержения запретов. Это прежде всего контролируемая и сильная воля, способная принять на себя те ограничения, которые она сама для себя выбирает", - заявил глава государства.

"И эта свобода, которая существует только потому, что она всегда и прежде всего коллективная, и вытекающие из нее права, которые существуют только потому, что прежде всего были обязанности. Вот чем мы должны питать наши молодые поколения", - добавил он.

Макрон уже в шестой раз принимает участие в этой церемонии в честь годовщины освобождения Борм-ле-Мимоза. Этот небольшой город находится на побережье Средиземного моря рядом с фортом Брегансон, в котором президент Франции ежегодно проводит свой летний отпуск.

Обращение президента к молодежи прозвучало на фоне произошедших чуть более месяца назад массовых беспорядков, охвативших крупные города по всей стране. Они начались 27 июня после гибели в парижском пригороде Нантер 17-летнего водителя алжирского происхождения, которого застрелили полицейские после дорожной погони, когда он отказался подчиниться их требованиям. Движение предпринимателей Франции оценило убытки от погромов более чем в €1 млрд. В ходе подавления беспорядков были задержаны более 3,6 тыс. человек, среди которых около трети - несовершеннолетние.