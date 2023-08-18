ВОЗ бьет тревогу из-за COVID-19

За период с 17 июля по 13 августа в мире более 1,4 миллиона человек заразились коронавирусной инфекцией и более 2,3 тысячи людей скончались из-за этой болезни. Число случаев заражения увеличилось на 63% по сравнению с предыдущими 28 днями, в то время как количество смертей снизилось на 56%, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Day.Az.

Согласным данным ВОЗ, что за четыре недели было зафиксировано 1 422 538 случаев заражения и 2 366 случаев летального исхода. Отчеты о зараженных COVID-19 поступили из 104 стран. Несмотря на окончание режима чрезвычайной ситуации, объявленного ВОЗ 5 мая, организация указывает, что COVID-19 "по-прежнему остается серьезной угрозой". В связи с этим она призывает страны продолжать соблюдать меры раннего предупреждения, усиливать контроль за эпидемией, следить за появлением новых вариантов вируса, предоставлять своевременную медицинскую помощь и проводить дополнительные вакцинации в группах с повышенным риском, а также улучшать системы вентиляции.

Особое внимание организации уделяется распространению варианта EG.5 омикрон-штамма коронавируса. По данным на 17 августа, этот вариант был обнаружен уже в 50 странах, что на две страны больше, чем неделей ранее.