https://news.day.az/world/1590413.html Байден согласен на встречу Ким Чен Ыном "без предварительных условий"
Байден согласен на встречу Ким Чен Ыном "без предварительных условий"
Президент США Джо Байден готов встретиться с Ким Чен Ыном "без предварительных условий".
Как сообщает Day.Az, об этом в интервью японскому агентству Kyodo News заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
"Мы готовы сесть за стол переговоров без предварительных условий", - заявил Кирби.
Он добавил, что пока КНДР не дала положительный ответ на предложение.
Ранее мы писали о том, что разведка Южной Кореи предупреждает о провокациях КНДР.
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