Байден согласен на встречу Ким Чен Ыном "без предварительных условий"

Президент США Джо Байден готов встретиться с Ким Чен Ыном "без предварительных условий".

Как сообщает Day.Az, об этом в интервью японскому агентству Kyodo News заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Мы готовы сесть за стол переговоров без предварительных условий", - заявил Кирби.

Он добавил, что пока КНДР не дала положительный ответ на предложение.

Ранее мы писали о том, что разведка Южной Кореи предупреждает о провокациях КНДР.