Китай заподозрили в строительстве военных объектов на спорном острове

Китай заподозрили в военном освоении спорного острова Тритон в Южно-Китайском море, на который также претендуют Вьетнам и Тайвань. Об этом сообщает Associated Press (AP), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно данным со спутниковых снимков, Китай, возможно, осуществляет строительство взлетно-посадочной полосы. В случае ее возведения она будет больше всех остальных полос на контролируемых Китаем островах в Южно-Китайском море.

Как отмечает издание, согласно спутниковым снимкам, строительство взлетно-посадочной полосы, "видимо, началось в начале августа". Предполагается, что полоса "будет иметь длину более 600 метров, что достаточно для размещения турбовинтовых самолетов и дронов, но не для истребителей или бомбардировщиков".

Тритон - один из крупнейших островов в группе Парасель. Ранее он принадлежал Вьетнаму, однако в 1974 году был захвачен Китаем в результате небольшого военно-морского конфликта.