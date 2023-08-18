Пентагон видит угрозу нацбезопасности в разработках России и Китая

Пентагон утверждает, что наработки некоторых стран в сфере биологического оружия, в том числе России и Китая, представляют угрозу для национальной безопасности США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Стратегия национальной обороны предписывает министерству действовать быстро, чтобы укрепить американские меры сдерживания, при этом КНР является основным вызовом для министерства, но надо учитывать и высокую угрозу со стороны России и сохранять бдительность в связи с постоянными рисками со стороны Северной Кореи, Ирана и насильственных экстремистских организаций", - говорится в опубликованном 17 августа обзоре состояния биозащиты США.

Оборонное ведомство утверждает, что РФ и КНДР продолжают работать над программами по наступательному биологическому оружию. Кроме того, "КНР, Россия, Северная Корея и Иран, вероятно, обладают знаниями и возможностями по производству и развертыванию традиционных патогенов и токсинов".

Как ранее заявило посольство России в Вашингтоне, власти США распространяют лаборатории по всему миру, в том числе у границ РФ, чтобы иметь возможность создавать искусственные очаги инфекций и управлять эпидемиями в своих интересах. Диппредставительство подчеркнуло, что подтверждения проведения США работ с потенциальными агентами биологического оружия имеются, и они далеко не единичны.

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