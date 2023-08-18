Угроза со стороны Китая заставила Австралию задуматься об укреплении оборонного потенциала

Австралия должна опираться на дипломатию, но при этом также правильно рассчитывать соотношение сил в регионе и наращивать военный потенциал.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил глава оборонного ведомства страны Ричард Марлз на конференции правящей Австралийской лейбористской партии (АЛП).

По его словам, дипломатия должна оставаться первым инструментом Австралии, но при этом для Канберры "очень важно правильно рассчитать жесткое соотношение сил" в регионе. "Укрепление своего военного потенциала дает нам большую уверенность в себе <...> на фоне крупнейшего наращивания вооружений в мире со времен окончания Второй мировой войны", - сказал он.

Министр отметил, что Китай быстро укрепляет свой атомный подводный флот и это заставляет власти Австралии "принимать трудные решения, касающиеся обороны страны". "Сейчас это (строительство атомного подводного флота) не является нашим решением, это не наш выбор, но таков мир, в котором мы живем, и наша неизбежная обязанность - прокладывать в нем свой путь", - подчеркнул Марлз.