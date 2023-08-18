Босфор принимает первый сухогруз после отмены зерновой сделки

Контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга, покинувший 16 августа порт Одессы, где находился до начала российско-украинской войны, около 7 утра вошел в пролив Босфор.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Как отмечает телеканал, этот сухогруз стал первым судном с сельскохозяйственной продукцией, вошедшим в Босфор после прекращения зерновой сделки между Россией, Украиной и ООН при посредничестве Турции.

Судно вечером 17 августа прибыло к турецкому порту Амбарлы у Стамбула.

Ранее мы писали о том, что Турция контактирует с РФ, Украиной и ООН по зерновой сделке.