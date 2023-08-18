https://news.day.az/world/1590440.html Босфор принимает первый сухогруз после отмены зерновой сделки
Босфор принимает первый сухогруз после отмены зерновой сделки
Контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга, покинувший 16 августа порт Одессы, где находился до начала российско-украинской войны, около 7 утра вошел в пролив Босфор.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Как отмечает телеканал, этот сухогруз стал первым судном с сельскохозяйственной продукцией, вошедшим в Босфор после прекращения зерновой сделки между Россией, Украиной и ООН при посредничестве Турции.
Судно вечером 17 августа прибыло к турецкому порту Амбарлы у Стамбула.
Ранее мы писали о том, что Турция контактирует с РФ, Украиной и ООН по зерновой сделке.
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