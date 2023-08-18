Адвокаты Трампа просят отложить заседание суда

Адвокаты 45-го президента США Дональда Трампа попросили суд начать процесс по делу о штурме Капитолия в апреле 2026 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом сообщает Associated Press.

Министерство юстиции США предлагало начать суд 2 января 2024 года. Окружному судье предстоит выбрать окончательную дату во время заседания, назначенного на 28 августа.

Трампу 2 августа предъявили обвинения по делу о штурме Капитолия в Вашингтоне в январе 2021 года. По двум пунктам политику грозит до пяти лет тюрьмы, еще по двум - до 20 лет. На первом судебном заседании по этому делу Трампа арестовывать не стали, отпустив под обязательство о явке.

Издание The Hill писало, что Трампа могли скомпрометировать из-за желания сблизиться с Россией. Обозреватель СМИ Джон Фиери отмечал, что обвинения во вмешательстве РФ в американские выборы в 2016 году появились именного из-за позиции политика.

Сам Трамп недавно заявлял, что будучи президентом пытался сблизиться с Россией в то время как действующие власти США ведут с ней вооруженный конфликт посредством Украины.

Ранее мы писали о том, что Трамп обвинил Байдена в попытке посадить его в тюрьму пожизненно.