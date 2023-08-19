ООН обеспокоенна репрессиями в Северной Корее

Северная Корея усиливает репрессии в отношении прав человека на фоне ухудшения экономической ситуации в стране. Об этом заявил верховный комиссар по правам человека в ООН Фолькер Тюрк на заседании Совбеза по КНДР.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, его слова приводит Associated Press.

"По нашей информации, люди становятся все более отчаянными, поскольку неформальные рынки и другие механизмы выживания разрушаются, а их страх перед государственной слежкой, арестами, допросами и задержаниями усиливается", - сказал дипломат.

В качестве примера усиливающихся репрессий Тюрк рассказал о тюремных сроках от 5 до пятнадцати лет за связь с "реакционной идеологией и культурой", под которой подразумевается информация из-за рубежа.

Ранее в ООН заявили, что Талибан проводит системные аресты журналистов.