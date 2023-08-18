Вучич хочет более крепких отношений с Турцией

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что намерен отправиться в Будапешт, где встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, что является важным шагом к укреплению отношений на фоне поставок Анкарой беспилотников в Приштину и вооружений косовским силовикам, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Для нас важно поддерживать контакт, не просто контакт, а стараться иметь наилучшие отношения с Турцией. Турция является региональной сверхдержавой, и я верю, что переговоры в Будапеште и двусторонняя встреча с Эрдоганом станет шагом к улучшению наших отношений, - отметил Вучич в эфире телеканала РТС. - У нас корректные отношения, но это правда, что отправка полноприводных автомобилей, минометов, установка минометных систем ALKAR на такие автомобили, поставка Bayraktar и еще некоторого вооружения - это то, что испортило наши отношения, и я говорил об этом с Эрдоганом по телефону открыто и честно. Считаю, что это станет еще одним шагом в улучшении наших отношений, и я верю, что вскоре мы сможем принять Эрдогана в Сербии".

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