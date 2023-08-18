Турция опровергает создание военной базы в Ливии

Сообщения о якобы аренде Турцией ливийского порта Хомс с целью создания там военной базы не соответствуют действительности. Анкара сотрудничает с Ливией в военной области с 2019 года, это взаимодействие распространяется и на Хомс.

Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС местный дипломатический источник.

"Сообщения подобного рода появлялись и ранее. В них только не указывали, что военное сотрудничество между Турцией и Ливией по просьбе правительства национального единства (ПНЕ) осуществляется на основании двустороннего меморандума от 2019 года. Он предусматривает проведение Турцией в пяти центрах Ливии, в том числе в объединенном учебном командовании ВМС "Хомс", разносторонней подготовки личного состава", - сказал собеседник.

Газета Milliyet в этой связи пишет, что сообщения о якобы планах аренды Турцией на 99 лет порта Хомс стали распространяться после того, как 5 августа ливийское правительство приняло решение о закрытии морского объекта для гражданского персонала. Вслед за этим начались протестные акции, участники которых утверждали, что их выгоняют из порта, так как его хотят отдать в аренду Турции. В Анкаре, отмечает издание, знают, кто и по каким причинам распространяет подобные слухи.