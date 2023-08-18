Дания получила зеленый свет на передачу F-16 Украине

Дания получила разрешение США отправить в Украину истребители F-16 после окончания обучения украинских пилотов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, это подтвердил датский министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен.

"Могу подтвердить, что мы с министром обороны написали коллегам в США о наших вариантах. И вот мы получили дружеское письмо от госсекретаря США Энтони Блинкена, которое дает нам возможность действовать, - сказал министр, слова которого приводит Danmarks radio. - Это означает, что барьера для того, чтобы сделать это больше нет, и вместе с нашими союзниками мы сейчас выясняем, каким может быть следующий шаг". Министр добавил, что его коллега из Нидерландов Вопке Хукстра получил такое же разрешение, как и Дания.

Как прокомментировал министр обороны Якоб Эллеманн-Йенсен агентству Ritzau, Копенгаген уже обсуждает с союзниками передачу истребителей и скоро сможет дать более конкретную информацию по этому вопросу.

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