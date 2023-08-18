Италия не зависит от поставок российского газа

Министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин назвал зависимость страны от поставок российского наза "практически нулевой".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, такое заявление было сделано им в интервью Il Messaggero.

"До прошлого года российский газ, поступавший в Европу по трубопроводам, составлял около 40% потребления в ЕС. Сегодня, что касается Италии, мы можем говорить о практически нулевой зависимости", - заявил Пикетто-Фратин.

По его словам, газохранилища страны уже заполнены до отметки выше 90%, причем на два месяца раньше, чем в 2022 году. Министр выразил уверенность в том, что политика диверсификации правительства позволит Италии благополучно пережить зиму и отопительный сезон.