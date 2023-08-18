Взрыв на мебельной фабрике в Турции

В производственной части мебельной фабрики, расположенной в турецкой провинции Бурса, по неизвестной причине произошел пожар, а затем взрыв.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, работники фабрики были немедленно эвакуированы, на место происшествия вызваны пожарные и полиция.

По имеющейся информации, пожар был потушен через час. В тушении пожара участвовали пять пожарных машин и 15 пожарных.

Погибших и раненых в результате происшествия нет.