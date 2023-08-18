Экономика стран Европы перешла к росту

По итогам второго квартала ВВП зоны евро вырос на 0,3 процента в квартальном выражении, в прошлом квартале наблюдалась нулевая динамика, а двумя кварталами ранее экономика снижалась на 0,1 процента. Об этом свидетельствует предварительная оценка Евростата, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Неожиданно сильные результаты показали экономики Литвы (2,8 процента против минус 2,1 процента в первом квартале), Ирландии (3,3 процента против 2,8 процента) и Словении (плюс 1,4 процента против 0,7 процента).

Ухудшилась ситуация в Италии (минус 0,3 процента против 0,6 процента) и Австрии (минус 0,4 процента против 0,1 процента). Экономика Германии, крупнейшая в Европе, показала нулевой рост, что лучше падения на 0,1 процента в первом квартале. Во Франции зафиксирован рост на 0,5 процента против 0,1 процента тремя месяцами ранее.