Казахстан планирует продолжить экспорт нефти в Германию и в следующем году

Карачаганак петролеум оперейтинг" (KPO) планирует транспортировать по нефтепроводу "Дружба" 1,2 млн тонн нефти в 2024 году, сообщил заместитель генерального директора "КазТрансОйла" Амиржан Оспанов, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Согласно полученным заявкам от грузоотправителей на 2024 год, "Карачаганак петролеум оперейтинг" планирует 1,2 млн тонн (нефти - ИФ) в 2024 году транспортировать в данном направлении (поста "Адамова застава" - ИФ)", - сказал Оспанов во время дня эмитента "КазТрансОйла" на KASE в пятницу.

Казахстан начал поставки нефти в Германию через нефтепровод "Дружба" в рамках проводимой работы по диверсификации маршрутов экспорта своей нефти.

Казахстан запланировал в августе текущего года поставить в Германию по нефтепроводу "Дружба" 100 тыс. тонн нефти из ресурсов компании "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.". По данным Минэнерго, в период с 3 по 5 августа 2023 года на нефтеперекачивающую станцию "Большой Чаган" была принята нефть в количестве 11,6 тыс. тонн, остальной объем будет принят с 6 по 29 августа.

По состоянию на начало июля Казахстан транспортировал в Германию 290 тыс. тонн нефти. На 2023 год у казахстанской компании "КазТрансОйл" (КТО) имеется квота от российской "Транснефти" на прокачку 1,2 млн тонн сырья в Германию. Первая партия была отгружена в феврале.