Южная Корея запустит массовое производство БПЛА

Власти Южной Кореи одобрили план массового производства средневысотных БПЛА до 2028 года для улучшения возможностей разведки ВВС. Об этом сообщило Управление программы оборонных закупок (DAPA) Республики Корея, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ожидается, что реализация этого проекта позволит непрерывно собирать информацию и выполнять разведывательные миссии в Северной Корее, а также заложит основу для развития проектов беспилотной авиации в стране", - говорится в отчете комитета по продвижению оборонных проектов DAPA. Стоимость проекта составит более $730 млн. Объемы производства не раскрываются.

Комитет также утвердил план модернизации 1800-тонных подводных лодок ВМС типа 214 в рамках программы модернизации морского вооружения путем замены их устаревших боевых и гидроакустических систем на новейшее отечественное оборудование. Ожидается, что проект стоимостью 800 млрд вон и рассчитанный на период с 2025 по 2036 год, повысит функциональность подводных лодок, а также укрепит их возможности наблюдения и сдерживания потенциальных угроз, сообщает DAPA.

Средневысотные БПЛА поднимаются на высоту от 3 тыс. м до 9 тыс. м.