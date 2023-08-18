Лукашенко обвинил США в развале системы глобальной безопасности
США и их союзники разрушают систему глобальной безопасности.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе международного антифашистского конгресса в Минске.
"Пришло время, когда всем людям доброй воли нужно объединиться, чтобы единым фронтом выступить против поджигателей новой мировой войны, вновь поднявших знамена фашизма и нацизма", - сказал Лукашенко.
По его словам, прямо сейчас США и "их сателлиты", пытаясь сохранить свою главенствующую роль в мире, разрушают систему глобальной безопасности, осуществляют цветные революции и вооруженные конфликты на всех континентах и грубо вмешиваются в дела независимых государств.
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