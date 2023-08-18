Пекин анонсирует подписание важных документов в ходе октябрьского визита Путина

Москва и Пекин готовят совместные документы, которые планируется подписать в рамках визита президента России Владимира Путина в Китай в октябре.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам заместитель директора департамента стран Европы и Центральной Азии МИД КНР Чэн Икунь.

"Что касается итоговых документов, которые будут подписаны по итогам встречи между нашими лидерами уже во время нынешнего форума "Один пояс - один путь", сегодня мы ведем работу с российскими коллегами. По результатам мы своевременно вас проинформируем. Пока мы на стадии проработки этих документов", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Как заявил 25 июля помощник президента РФ Юрий Ушаков, визит Путина в КНР планируется на октябрь, когда будет проходить третий форум "Один пояс - один путь". В мае 2017 года глава российского государства посещал Пекин для участия в работе первого форума "Один пояс - один путь".

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