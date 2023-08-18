Турецкий сейсмолог призвал подготовить население

Турция вступает в период разрушительных землетрясений, заявил газете Hürriyet ведущий сейсмолог страны Наджи Герюр, призвав начать готовиться к стихии, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

По его словам, делать это следует с учетом высокой вероятности подземных толчков в Стамбуле, где половине из 14 плотин при землетрясении угрожает опасность. Генюр считает, что сейчас сделано меньше, чем могло бы быть, в частности для Стамбула следует принять специальный закон. Он уверен в важности совместной работы по подготовке к землетрясениям с участием муниципалитетов, центрального правительства и населения.

Ранее другой известный сейсмолог Джеляль Шенгер предрек крупнейшему городу Турции катастрофические последствия в случае нового землетрясения. Специалист ожидает, что разрушения могут затронуть 60-70 тысяч зданий, будет уничтожена большая часть дорог и на этом фоне возникнут сложности с аварийно-спасательными работами.

Ранее мы писали о том, что турецкий сейсмолог спрогнозировал землетрясение в Стамбуле.