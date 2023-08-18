В Евросоюзе сообщили о достаточных запасах газа

Европейский Союз опередил график по заполнению своих газовых хранилищ, благодаря чему регион уже сейчас готов к предстоящей зиме. Об этом в интервью для американского издания Politico заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства, 17 августа объем запасов топлива в странах ЕС достиг "исторического максимума". Как ранее сообщила Ассоциация операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe), в настоящее время хранилища заполнены на 90,12%. При этом законодательно установлено, что Брюссель обязан достичь целевого показателя в 90% только к ноябрю.

"Подтверждение того, что мы выполнили наши требования по заполнению газохранилищ с опережением графика, подчеркивает то, что ЕС хорошо готов к зиме, и это поможет еще больше стабилизировать рынки в ближайшие месяцы", - прокомментировала Симсон.

Тем не менее издание отметило, что успехи в энергетической сфере не привели к снижению цен на газ в Европе. Стоимость топлива до сих пор превышает показатели, зафиксированные до эскалации украинского конфликта. В результате домохозяйства продолжают получать более высокие счета, а местная промышленность демонстрирует достаточно низкую производительность, подытожило агентство.