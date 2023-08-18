Молдова денонсировало военное соглашение с СНГ

Власти Молдовы приняли решение о выходе из Соглашения о принципах обеспечения пограничных войск вооружением, которое было подписано на заседании Совета глав правительств СНГ 15 мая 1992 года в Ташкенте.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующий проект постановления поступил на утверждение в парламент.

"Республика Молдова денонсирует соглашение, устанавливающее механизмы взаимодействия по вопросам обеспечения пограничных войск стран - участниц СНГ", - информировала пресс-служба законодательного органа. В заключении МВД республики к проекту отмечается, что договор потерял актуальность для Молдовы вскоре после подписания и не исполнялся. В этом году парламент Молдовы денонсировал восемь соглашений, заключенных на площадке СНГ. Решения по расторжению еще шести договоров поступили на утверждение в парламент.

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