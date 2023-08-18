Сербия хранит половину своего газа в Венгрии

Сербия использует газовые хранилища в Венгрии для хранения половины своих запасов газа. Об этом заявил сербский лидер Александар Вучич в эфире телеканала РТС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы всегда можем положиться на Венгрию. Не забывайте, что мы половину своих запасов газа храним в Венгрии, мы получили [такую возможность] по приемлемым условиям, благодаря нашим венгерским друзьям, прежде всего [премьер-министру] Виктору Орбану и, конечно, господину [министру иностранных дел и внешнеэкономических связей Петеру] Сийярто. Я верю, что каждая встреча с ними и с [президентом Венгрии] Каталин Новак исключительно важна для нашей страны", - указал Вучич в преддверии своего визита в Будапешт. Он также добавил, что Венгрию в ближайшие дни посетят лидеры Узбекистана и Азербайджана.

Ранее Вучич сообщал, что власти Сербии к предстоящему зимнему сезону зарезервировали порядка 620 млн куб. м газа в сербских и венгерских газохранилищах.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подчеркивал в ходе своего майского визита в Белград, что государственные компании Венгрии и Сербии создадут совместное предприятие для закупок газа на европейском рынке. Он также отмечал, что венгерские компании будут участвовать в модернизации энергетической сети Сербии, и работа по повышению мощности интерконнектора, соединяющего линии электропередачи двух стран, "идет по графику".