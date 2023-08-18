Украина усиливает свой флот с помощью Турции

Церемония закладки второго корабля типа Ada для нужд Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины состоялась в Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба ВМС.

"Торжества по случаю закладки судна Ada прошли в одной из судостроительных компаний Стамбула. Согласно существующим договоренностям, это уже второй корвет, строящийся Турецкой Республикой для нужд ВМС Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении на странице ВМС в Facebook.

Стоимость корабля составляет около $218 млн. Корвет может получить название "Гетман Павел Скоропадский".

Первый корвет такого типа, получивший название "Гетман Иван Мазепа", был спущен на воду 2 октября 2022 года. Ожидается, что полностью к эксплуатации корабль будет готов в следующем году и станет первым современным корветом в составе ВМС ВСУ.