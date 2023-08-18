Украина усиливает свой флот с помощью Турции
Церемония закладки второго корабля типа Ada для нужд Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины состоялась в Турции.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба ВМС.
"Торжества по случаю закладки судна Ada прошли в одной из судостроительных компаний Стамбула. Согласно существующим договоренностям, это уже второй корвет, строящийся Турецкой Республикой для нужд ВМС Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении на странице ВМС в Facebook.
Стоимость корабля составляет около $218 млн. Корвет может получить название "Гетман Павел Скоропадский".
Первый корвет такого типа, получивший название "Гетман Иван Мазепа", был спущен на воду 2 октября 2022 года. Ожидается, что полностью к эксплуатации корабль будет готов в следующем году и станет первым современным корветом в составе ВМС ВСУ.
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