Абдоллахиан встретился с Мухаммедом бин Салманом
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Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в пятницу провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом в Джидде.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, передает телеканал Al Arabiya.

Детали встречи пока не сообщаются.

Накануне глава иранского МИД прибыл в Саудовскую Аравию. Это первый визит главы внешнеполитического ведомства Ирана в королевство после восстановления странами дипломатических отношений.