https://news.day.az/world/1590593.html Абдоллахиан встретился с Мухаммедом бин Салманом
Абдоллахиан встретился с Мухаммедом бин Салманом
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в пятницу провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом в Джидде.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, передает телеканал Al Arabiya.
Детали встречи пока не сообщаются.
Накануне глава иранского МИД прибыл в Саудовскую Аравию. Это первый визит главы внешнеполитического ведомства Ирана в королевство после восстановления странами дипломатических отношений.
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