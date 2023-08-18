США провели совместные учения с террористами PKK

Американские военнослужащие провели совместные учения с террористами YPG (сирийское крыло РКК) в северо-восточной части провинции Хасеке.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, согласно информации, полученной из местных источников, учения в районе Камышлы с участием американских военных и десятков боевиков РКК/YPG прошли 15-17 августа.

В совместных учениях были задействованы зенитные установки, американские боевые машины пехоты Bradley и различное тяжелое вооружение.

Армия США часто организует курсы военной подготовки для террористов PKK/YPG на своих базах в районе горы Абдулазиз в провинции Хасеке, а также в районе нефтяных месторождений " Аль-Омер" и "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор.