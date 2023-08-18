Путин признал, что Россия проходит сложный путь развития

Россия на данный момент проходит очень сложный путь развития. Такое мнение выразил президент страны Владимир Путин во время встречи с председателем Верховного суда России Вячеславом Лебедевым, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

"Наша страна проходит очень сложный путь своего развития, очень сложный", - отметил президент.

Ранее мы писали о том, что Путин ожидает продвижения интересов НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе.