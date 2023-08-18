https://news.day.az/world/1590623.html Путин признал, что Россия проходит сложный путь развития
Путин признал, что Россия проходит сложный путь развития
Россия на данный момент проходит очень сложный путь развития. Такое мнение выразил президент страны Владимир Путин во время встречи с председателем Верховного суда России Вячеславом Лебедевым, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.
"Наша страна проходит очень сложный путь своего развития, очень сложный", - отметил президент.
Ранее мы писали о том, что Путин ожидает продвижения интересов НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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