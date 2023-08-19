Литва может полностью закрыть границу с Беларусью

Власти Литвы, с 18 августа сократившие число работающих КПП на литовско-белорусской границе, допускают полное закрытие границы с Беларусью, но считают, что это следует делать только вместе с другими соседями, заявила в телеэфире министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Что касается закрытия границы, когда началась вся эта ситуация с "Вагнером" (с передислокацией в Беларусь части бойцов ЧВК "Вагнер"), мы сразу приняли решения, подготовили правовые акты, чтобы в случае возникновения какой-то ситуации, изменения уровня угрозы мы могли сразу закрыть все свои границы. Это определенные инциденты, информация от наших спецслужб", - сказала она.

"Относительно этого решения я должна отметить, что очень важно, что это не просто национальное решение одного государства. Потому что, если мы останемся в одиночестве или оставим какую-либо страну в одиночестве, это не даст эффекта", - добавила Билотайте.

Она напомнила, что в конце августа в Варшаве министры стран Балтии и Польши обсудят, как будет работать "региональное решение", если потребуется решение о полном закрытии границ с Беларусью.

"Это полное закрытие границы, разве что, возможно, останется гуманитарный коридор или проход для дипломатов, но полное закрытие границы", - сказала она.

Ранее мы писали о том, что Литва проведет учения по прикрытию границы.