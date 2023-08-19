США, Япония и Австралия планируют учения в Южно-Китайском море

Австралия, США и Япония 23 августа проведут совместные военно-морские учения в Южно-Китайском море. Об этом сообщило агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, три страны направят крупные военные корабли в район Филиппин. Целью учений станет наблюдение за китайскими кораблями.

Учения пройдут сразу после крупных маневров Malabar с участием ВС Австралии, Индии, США и Японии, которые завершаются 21 августа.

Правительство Японии с 13 августа ввело в силу соглашение с Австралией, которое упрощает процедуры при въезде войск двух стран на территорию друг друга, включая завоз вооружений. Австралия стала второй страной после США, с которой Япония теперь имеет такие широкие военные договоренности.