Хакан Фидан провел переговоры с Катрин Колонной

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна обсудила со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом перспективы экспорта украинского зерна через Черное море после прекращения действия зерновой сделки.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель французского внешнеполитического ведомства.

"Министр Колонна и министр Фидан провели телефонный разговор в четверг, - говорится в распространенном сообщении. - Главы ведомств обсудили ситуацию в Черном море и вопросы вывоза украинского зерна после прекращения так называемой зерновой сделки".

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